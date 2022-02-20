Как пишет Politeka.net, Даша Ульянова прославилась благодаря шоу "Холостяк" и победа в финале принесла ей популярность в Инстаграм. Поскольку девушка также является мастером спорта по гимнастике, она акцентирует на этом внимание, тренируется и даже проводит специальные марафоны.

В этот раз девушка ответила на самые интересные вопросы: «Что делать с болью расставания?».

Даша подметила: «Ничего, просто пережить. И это пройдет, поверьте». Также Даша рассказала, как встретить своего человека:

«Живите, знакомьтесь, развивайтесь, будьте открыты миру и людям, и вы обязательно встретите нужного человека. Конечно, если вы закроетесь в 4 стенах и будете ждать принца, то это провальная стратегия».

Даша рассказала, как поступать, когда человеком пытаются манипулировать: «Ни в коем случае не терпеть, не закрывать на это глаза и сказать прямо человеку, что так с вами нельзя».

Как известно, гимнастка стала популярной после победы в шоу «Холостяк». Она не стала строить отношения с Максом Михайлюком после окончания проекта, но в сети с ней осталось много поклонников. Как признавалась Ульянова в одном из интервью, благодаря подписчикам в Инстаграм она стала зарабатывать на рекламе.

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