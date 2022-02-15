Даша Ульянова - мастер спорта по художественной гимнастике, а ныне блогер и телеведущая, пишет Politeka.net. В своем Инстаграм много рассказывает о личном и общается с подписчиками.
В новых сторис девушка поделилась, что ее мама празднует юбилей - 50-летие.
"Вот я еду ее поздравлять", - рассказала телеведущая.
"Мчу", - позже подписала она следующее фото, на котором позировала с большим букетом роз и с подарком.
Болезнь настигла Таисию Повалий с сыном: "Мы с Денисом, к огромному сожалению..."
Судья «Мастер Шеф» Мартыновская показала своего «Валентина», кадры: «Love is»
Избранница "Холостяка" Заливако Анна Богдан поделилась радостью с украинцами: "Какой мужчина..."
Судья "Мастер Шеф" Ярославский покинул Украину, первые подробности: "Сейчас я в аэропорту"
Поступок 19-летнего победителя "Голосу країни" Сасанчина и его жены взбесил украинцев: "Переходит всякие пределы..."
Красотка показала накрытый стол, и комнату, украшенную цветами и шариками.
"С днем рождения мамуля", - написала победительница "Холостячки".
Также блогерша показала собачку по кличке Нора, которая злилась и гавкала на ее дедушку.
"Дедушка хочет погладить Нору... Нора не дается. Дедуля, извини", - смеясь, произнесла Даша Ульянова.
Отметим, Даша Ульянова родилась в семье частного предпринимателя и домохозяйки. У девушки есть братья-близнецы Кирилл и Тимур.
Бывшая гимнастка получила высшее образование, закончив Харьковский Национальный университет искусств им. Котляревского по специальности "актерское мастерство драматического театра и кино".
Напомним, победительница "Холостяка" Ульянова рассказала о своей радости, не сдерживая эмоций на улице
Также Politeka писала, победительница "Холостяка" Ульянова призналась, как раскошелилась ради возлюбленного
А еще Politeka сообщала, что победительница "Холостяка" Ульянова жестко поплатилась за свою доброту