Победительница популярного шоу "Холостяк-10", телеведущая и бывшая гимнастка Даша Ульянова, отправилась в Кривой Рог, где родилась и жила много лет.

Даша Ульянова - мастер спорта по художественной гимнастике, а ныне блогер и телеведущая, пишет Politeka.net. В своем Инстаграм много рассказывает о личном и общается с подписчиками.

В новых сторис девушка поделилась, что ее мама празднует юбилей - 50-летие.

"Вот я еду ее поздравлять", - рассказала телеведущая.

"Мчу", - позже подписала она следующее фото, на котором позировала с большим букетом роз и с подарком.

Красотка показала накрытый стол, и комнату, украшенную цветами и шариками.

"С днем рождения мамуля", - написала победительница "Холостячки".

Также блогерша показала собачку по кличке Нора, которая злилась и гавкала на ее дедушку.

"Дедушка хочет погладить Нору... Нора не дается. Дедуля, извини", - смеясь, произнесла Даша Ульянова.

Отметим, Даша Ульянова родилась в семье частного предпринимателя и домохозяйки. У девушки есть братья-близнецы Кирилл и Тимур.

Бывшая гимнастка получила высшее образование, закончив Харьковский Национальный университет искусств им. Котляревского по специальности "актерское мастерство драматического театра и кино".

Напомним, победительница "Холостяка" Ульянова рассказала о своей радости, не сдерживая эмоций на улице

Также Politeka писала, победительница "Холостяка" Ульянова призналась, как раскошелилась ради возлюбленного

А еще Politeka сообщала, что победительница "Холостяка" Ульянова жестко поплатилась за свою доброту