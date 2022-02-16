Как сообщает Politeka.net, победительница шоу "Холостяк" Даша Ульянова решила рассказать о своих отношениях чуть подробнее. В День святого Валентина девушка также похвасталась роскошным букетом, который получила от тайного возлюбленного, личность которого не желает раскрывать.
«Доброе утро, ребята. Вчера был такой прекрасный день и неважно, что у меня отломался кусок ресниц» - высказалась Даша по поводу своего конфуза.
Она также добавила, что раньше не считала этот день праздником. Маркетинговый ход, не более.
«Все эти влюблённые и ежегодный конкурс «У кого лучший мужик» жутко раздражали. 😂 Но сейчас я пересмотрела своё мнение. Почему бы лишний раз не напомнить о своих чувствах : любимому мужчине, девушке, другу, брату, маме, себе…? 🙏🏻 Не важно, в отношениях вы или нет. Праздновать любовь нужно всегда» - поделилась Даша.
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Также Ульянова впервые начала обсуждать тему отношений более открыто. Спросив, что подарить избраннику на 14-е февраля, она получила много интересных ответов.
«Хорошие духи я дарила много раз, но это не запомнилось ему (лично мой опыт). А еще я дарила салют и Луи Виттон, потратила все сбережения, но это эмоции на всю жизнь. Вообще, у меня тоже не всегда была половинка на 14-е, а позже, 23-го февраля мы познакомились. Все случается, когда не ждешь».
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