Как сообщает Politeka.net, победительница шоу "Холостяк" Даша Ульянова стала популярным блогером после того, как завершился проект. И хотя девушка не осталась вместе с главным героем шоу, она запомнилась многим благодаря своим дерзким выходкам.

Ульянова по-прежнему любит заниматсья гимнатстикой и часто демонстрирует свою растяжку и мастерство даже не тренировках. Тем не менее, сейчас девушка также занята ролью телеведущей на музыкальном телеканале и даже ведет отдельные спецвыпуски.

Для каждого эфира девушка преображается и выбирает лучший образ выпуска. Любит Ульянова также делать акцент на длинных и стройных ногах, поскольку уделяет им больше всего внимания на занятиях.

Нравится Ульяновой также выбирать супер-короткие платья или шорты, чтобы выглядеть как можно стройнее, скрывать формы гимнастка также не любит. В стильном серном пиджаке или платья оттенка металлик она выглядит очень привлекательно.

Также Даша решила рассказать о своих отношениях чуть подробнее. В День святого Валентина девушка также похвасталась роскошным букетом, который получила от тайного возлюбленного, личность которого не желает раскрывать.

«Доброе утро, ребята. Вчера был такой прекрасный день и неважно, что у меня отломался кусок ресниц» - высказалась Даша по поводу своего конфуза.

«Вообще, у меня тоже не всегда была половинка на 14-е, а позже, 23-го февраля мы познакомились. Все случается, когда не ждешь».

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