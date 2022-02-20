Відомий репер і продюсер Потап (Олексій Потапенко) потрапив в камеру Насті Каменських під час поїздки в машині, з ними також була подруга сім'ї дизайнер Анна Андрійчук.

Настя Каменських вже давно подружилася з колишньою дружиною Позитиву з групи "Время и Стекло" Анною Андрійчук, передає Politeka.net. Зірка разом з чоловіком і подругою часто зустрічаються на вихідних і проводять час. Іноді вони катаються на самокатах, і бувають в кафе або ресторанах.

Цього разу "трійця" знову зустрілася. Настя Каменських показала свого чоловіка, який про щось міркував жестикулюючи. Співачка застосувала фільтр, через який вії Потапа стали пишними, а ніс блищав від хайлайтера.

Артистка зробила вигляд, що їй нудно від історії чоловіка, хоча не змогла приховати легку посмішку.

Анна Андрійчук, ймовірно, сиділа на задньому сидінні. Дівчину не було видно, але Настя Каменських її позначила на відео.

Зазначимо, співачка і дизайнер дружать вже понад 10 років. Одного разу Настя зізналася, що Анна для неї особлива і схожа на неї. За зізнанням артистки, вони ніколи не можуть наговоритися і насміятися, коли разом.

За спогадом Позитиву, спочатку дружина ревнувала його до колеги, але, познайомившись, вони зрозуміли, що багато в чому сходяться і подружилися.

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