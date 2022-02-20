Известный рэпер и продюсер Потап (Алексей Потапенко) попал в камеру Насти Каменских во время поездки в машине, с ними также была подруга семьи дизайнер Анна Андрийчук.

Настя Каменских уже давно подружилась с бывшей женой Позитива из группы "Время и Стекло" Анной Андрийчук, передает Politeka.net. Звезда вместе с мужем и подругой часто встречаются на выходных и проводят время. Иногда они катаются на самокатах, и бывают в кафе или ресторанах.

В этот раз "троица" снова встретилась. Настя Каменских показала своего мужа, который о чем-то рассуждал жестикулируя. Певица применила фильтр, из-за которого ресницы Потапа стали пышными, а нос блестел от хайлайтера.

Артистка сделала вид, что ей нудно от истории мужа, хотя не смогла скрыть легкую улыбку.

Анна Андрийчук, вероятно, сидела на заднем сидении. Девушку не было видно, но Настя Каменских ее отметила на видео.

Отметим, певица и дизайнер дружат уже более 10 лет. Однажды Настя призналась, что Анна для нее особенная и похожая на нее. По признанию артистки, они никогда не могут наговориться и насмеяться, когда вместе.

По воспоминанию Позитива, сначала жена ревновала его к коллеге, но, познакомившись, они поняли, что во многом сходятся и подружились.

Напомним, Потап похвастался "покатушками" с Каменских и ее красоткой-подружкой

А еще Politeka писала, Потап появился с маленькой "копией" Каменских, новый состав не за горами

Также Politeka сообщала, что Потап неожиданно обмолвился о возвращении дуэта с Каменских