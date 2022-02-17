Известный исполнитель и продюсер Потап рассказал, почему они с Каменских поставили дуэт на паузу и есть ли вероятность возвращения.

Как сообщает Politeka.net, популярный украинский репер и продюсер Потап (Алексей Потапенко), который стал звездным тренером шоу "Голос країни", прямо в эфире программы обмолвился о возможном возвращении дуэта с Настей Каменских.

Во время слепых прослушиваний участница Юлия Штоля развернула к себе кресла всех тренеров, одним из первых был Потап, к которому, собственно, она и мечтала попасть. Более того, вместе с Алексеем Юлия исполнила хит Потапа и Насти Каменских "У нас на районе". После этого рэпер обмолвился о возможном возвращении на сцену их с женой дуэта.

"В своем жанре мы все сделали и все выиграли. Мы с Настей, чтобы развиваться музыкально, решили, что не закроем проект, но вернемся, когда у нас уже будет эта энергия, желание вернуться", - заявил Потап.

На это коллега по тренерству Оля Полякова ехидно пошутила: "Это лет в 60?". "Я думаю, в 63, но я буду выглядеть на 57", - также же весело ответил Потап.

Напомним, Потап всколыхнул украинцев патриотической речью: "Будет, о чем рассказать нашим внукам".

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