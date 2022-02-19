Жена Юрия Ткача из "Квартал 95" превратила дочь в маленькую копию Насти Каменских и показала ее Потапу.

Как сообщает Politeka.net, известный комик Юрий Ткач из "Квартал 95" вместе со своей дочкой Лизой стали участниками развлекательного шоу "Липсинк Батл", ведущими которого стали Потап и Леся Никитюк. Судя по кадрам, которые в своих Instagram-сторис опубликовала жена Ткача Виктория, Юрий и Лиза делали пародию на дуэт "Потап и Настя".

На кадрах Вика показала подготовку и съемки, в которых приняла участие юная красотка Лиза. Девочку для шоу превратили в маленькую копию Насти Каменских, а Ткач, собственно, сыграл пародию на Потапа.

"Боже, посмотрите на этот дуэт. Потап и Настя. Это именно тот случай, когда копия лучше оригинала", - весело говорит ведущая Леся Никитюк в одной из сторис.

Еще на одном кадре маленькая Лиза сфотографирована с Потапом. Девочка одета в стильный розовый костюмчик, а на ее голове пышные игривые кудри. А рядом с ней Потап, который причел на корточки, чтобы не затмевать юную звезду. "Новый составчик вырисовывается", - подписала сторис Виктория Ткач.

Напомним, Дочка Ткача из "Квартал 95" озадачила недетскими пародиями: "Переплюнула папу".

Как сообщала Politeka, Дочь Ткача доросла до "Рассмеши комика" и удивила даже папу: "Не подозревает, что его ждет".

Также Politeka писала, что Потап неожиданно обмолвился о возвращении дуэта с Каменских: когда это случится.