Известная певица Настя Каменских, которая замужем за Алексеем Потапенко (Потапом), показала милое видео с мужем и взбудоражила сеть.

Настя Каменских и Потап скрывали свои отношения до самого дня тайной свадьбы, которую устроили для звезд и близких, пишет Politeka.net. Только в день свадьбы и уже после церемонии стало известно, что артисты не только флиртовали, но и тайно были в отношениях довольно долго.

Сейчас пара живет в загородном роскошном доме, который они купили вместе, они стали соседями семьи Осадчей и Горбунова. Сейчас пара не так часто бывает дома, ведь они занятый концертами и будущими гастролями.

Поэтому на каждый их небольшой отдых Каменских делает много фото и видео.

«Настя влюблена всем сердцем!!!! Здорово! Так держать! Любите друг друга и никогда не расставайтесь!😍; Боже, какие Вы прекрасные! Всегда любуюсь Вами и Вашей любовью! Счастья до небес, нежности, обожания и много маленьких Потапчиков!❤; Классные вы 🥰🥰🥰; Видно, как она его сильно любит 😍; Настя красотка🔥;Уже можно поздравить?❤️Не верится в их любовь😮С днём единства во всем❤️🔥😍».

Отметим, День влюбленных звезды провели вместе, о чем свидетельствуют сторис Настя Каменских в Инстаграм. На новом видео звезда снимала себя в зеркало лифта. В руках артистка держала большой букет тюльпанов, а позади нее виднелись красные шарики.

"Вот и все закончилось, и шарики в охапку я с цветами. Мы с тобой, как в первый раз, и дождь пошёл, такой...", - запела Настя Каменских.

Напомним, Каменских поделилась романтическим настроением, сверкнув украшениями

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