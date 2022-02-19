На сцену Камалія вийшла в яскравій жовтій сукні з пишною спідницею на подолі якої вишиті дві червоні тонкі смужки і заспівала український гімн.

Як повідомляє Politeka.net, у найбагатшої співачки України Камалії рідкісний голос - 4 октави колоратурного сопрано. Їм вона може співати навіть найскладніші пісні, що довела на нещодавньому відео.

Так, співачка розмістила на своїй сторінці в Instagram відео, на якому вона виконує гімн України на офіційному заході.

На сцену Камалія вийшла в яскравій жовтій сукні з пишною спідницею на подолі якої вишиті дві червоні тонкі смужки. А також продемонструвала, як гармонійно поєднуються колоритна жовта сукня в стилі етно, прикрашена золотистою вишивкою, з ультрамодними туфельками на каблучку.

Золотий браслет, годинник і масивні сережки зробили образ вишуканим і елегантним.

"Сьогодні, як ніколи, ми повинні бути єдині і, головне, не піддаватися на провокації", - закликала Камалія на тлі збільшення обстрілів на Донбасі і загрои з боку РФ.

Співи Камалії сподобалося багатьом користувачам мережі, правда знайшлися і ті, хто розкритикував співачку. Також компліменти стосувалися її яскравого образу: "У фонограму не потрапляєте"," Прекрасно", "Голос зовсім не Камалії".

Нагадаємо, що найбагатша співачка України Камалія показала, як і з ким проводить ночі.

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