Артистка, яку називають найбагатшою співачкою України, поділилася новим постом у своєму Instagram, передає Politeka.net. Останні тижні видалися для Камалії не найвдалішими: спочатку співачка довго і важко хворіла, а пізніше опинилася в центрі скандалу після того, як стилістка звинуватила зірку і її команду в невиплаті грошей за виконану роботу.
Однак, Камалія явно не дає неприємностей зіпсувати їй свято. Так, в новому пості співачка показала романтичне фото, на якому позувала зі своїм чоловіком, мільярдером Мохаммадом Захуром, в оточенні безлічі кульок у вигляді сердечок.
"У День святого Валентина ми з чоловіком вітаємо пари різного віку! Нехай цей день для одних стане прекрасним початком довгих відносин, а для інших – відмінним їх продовженням!", - звернулася до шанувальників Камалія.
Вона побажала закоханим українцям цінувати один одного і проявляти свої почуття якомога частіше.
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На знімку знаменитість позувала в елегантній сукні гірчичного відтінку, а її чоловік - у помаранчевому піджаку. Пара посміхалася і виглядала щасливою.
Нагадаємо, найбагатша співачка України висловилася після скандалу зі стилістом.
Як повідомляла Politeka, найбагатша співачка України Камалія влипла в скандал через гроші.
Також Politeka писала, що найбагатша співачка України після затяжної хвороби показала свою сім'ю.