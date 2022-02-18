Співачка Камалія, яка нещодавно одужала після флурони, вже повернулася роботі, пише Politeka.net. Так на своїй сторінці в Instagram артистка показала кадри зі звукозаписної студії. (Щоб подивитися відео-проскролльте сторінку вниз)
"Працюємо на студії навіть вночі" » - написала Камалія.
Камалія відображена в чорному вбранні з глибоким декольте і з яскравим макіяжем.
"Голос сильний", - прокоментували ролик у соцмережі.
Єдиний син Ротару похвалився красою дочки, що живе в Нью-Йорку: "Гени - велика справа"
Зупинилося серце зірки з фільму "Весна на Зарічній вулиці": вже не міг розмовляти
Влада Києва заговорила про масштабну евакуацію: "У місті залишаться тільки..."
"Приєднався до свого брата у вічності": зупинилося серце музиканта популярної групи
"Діти плачуть": трагедія з 6-річним Ярославом потрясла всю Дніпропетровщину, нові подробиці
"Робота над альбомом йде повним ходом", - зазначила артистка.
Нагадаємо, в 2004 році Камалія отримала звання Заслуженої артистки України. Переможниця конкурсу "Місіс світу" в 2008 році. У 1999 році АВТОРСЬКА ПІСНЯ Камалії «Люблю тебе» — була визнана переможцем фестивалю «Пісня року».
Також артистка заснувала шоу-центр "Камалія", який займається не тільки її продюсуванням, а й проведенням гала-концертів, шоу-програм за участю українських, російських і зарубіжних зірок.
Нагадаємо, скандал навколо найбагатшої співачки України Камалії прийняв новий оборот: "адвокати готують позов за фактом..."
Як повідомляла Politeka, Камалія після хвороби і скандалу показала своє щастя з чоловіком-олігархом: "нехай цей день..."
Також Politeka писала, що найбагатша співачка України висловилася після скандалу зі стилістом