Відома співачка Камалія, яка вже багато років одружена з багатим бізнесменом Мохаммадом Захуром, засвітилася на цікавому відео.

Співачка Камалія, яка нещодавно одужала після флурони, вже повернулася роботі, пише Politeka.net. Так на своїй сторінці в Instagram артистка показала кадри зі звукозаписної студії. (Щоб подивитися відео-проскролльте сторінку вниз)

"Працюємо на студії навіть вночі" » - написала Камалія.

Камалія відображена в чорному вбранні з глибоким декольте і з яскравим макіяжем.

"Голос сильний", - прокоментували ролик у соцмережі.

"Робота над альбомом йде повним ходом", - зазначила артистка.

Нагадаємо, в 2004 році Камалія отримала звання Заслуженої артистки України. Переможниця конкурсу "Місіс світу" в 2008 році. У 1999 році АВТОРСЬКА ПІСНЯ Камалії «Люблю тебе» — була визнана переможцем фестивалю «Пісня року».

Також артистка заснувала шоу-центр "Камалія", який займається не тільки її продюсуванням, а й проведенням гала-концертів, шоу-програм за участю українських, російських і зарубіжних зірок.

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