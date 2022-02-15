Як пише Politeka.net, Камалія є популярною виконавицею, яка одружена з чоловіком-мільярдером Мохаммадом Захуром, тому її називають найбагатшою співачкою України. Нещодавно у артистки стався скандал через стилістку Софії невідомої, яка розповіла, що їй не заплатили після кліпу і продовжують ігнорувати це питання.

Камалія в свою чергу звинуватила стилістку у відповідь, заявивши про недобросовісну роботу дівчини і її поведінку на зйомках, яке нібито було неприйнятно.

За словами зірки, всі вихідні вони з командою провели в режимі роботи і з'ясування обставин "звинувачень", які посипалися на її адресу з боку стиліста Софії невідомої.

Вона також дала коментар після всіх розглядів, заявивши, що запропонувала Софії попрацювати саме вона, але все, що стосується загального бюджету кліпу, куди включені всі технічні, гонорарні та інші витрати, до неї відношення не мають

«З бюджету видно, що гонорар стиліста становив 400 доларів. У фінальному бюджеті продюсерська компанія повністю прибрала її гонорар, тому що стверджували, що стиліст взагалі не працювала. Вона повинна була прийти з образами напередодні кліпу, але не прийшла. Всі образи ми стверджували не на примірці, а по фото В телефону. З трьох необхідних образів вона встигла зробити тільки один. У день зйомок стиліст Софія запізнилася. Через це початок зйомок затягнувся, і продакшну довелося доплачувати за оренду студії і персонал. Більш того, вона (Софія) пішла посеред зйомок, нікому не повідомивши. Проте, по закінченню знімального процесу ми дали продакшену додаткові 200 доларів на оплату стиліста. І це плюс до того, що продюсерська компанія виставила нам в рахунку.

Крім того, Наталя — швачка, на яку в своїх повідомленнях посилається Софія, і якій я, за її словами, нібито також не заплатила — може підтвердити, що не має до мене ніяких фінансових чи інших претензій.

Тим часом, мої адвокати готують проти Софії невідомої позов за фактом наклепу. Як тільки вона повернеться з Москви (де на даний момент знаходиться), ми його негайно подамо. Тому що безпідставних маніпуляцій і наклепу проти себе я не потерплю.

ДО РЕЧІ, Софія зараз спокійно сидить в Москві і просить нас перевести гроші на її російську кредитну карту. Ця дівчина в такому юному віці отримала цілих три паспорти, в тому числі — Росії і ДНР. А тепер, в такий складний для нашої країни час, вона просить українців підтримати її у вимаганні у мене грошей і їх відправці в Росію» - висловила свої думки Камалія.

Раньше Камалія на своїй сторінці прокоментувала ситуацію і пообіцяла розібратися з ситуацією:

"Скажу чесно: новинна стрічка сьогодні засмучує і мене особисто, і мою команду, і моїх близьких людей. Мені потрібен час, щоб розібратися в ситуації, що склалася і послідували в мою сторону звинуваченнями", - написала зірка.

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