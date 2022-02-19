На сцену Камалия вышла в ярком желтом платье с пышной юбкой на подоле которого вышиты две красные тонкие полоски и спела украинский гимн.

Как сообщает Politeka.net, у самой богатой певицы Украины Камалии редкий голос - 4 октавы колоратурного сопрано. Им она может петь даже самые сложные песни, что доказала на недавнем видео.

Так, певица разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она исполняет гимн Украины на официальном мероприятии.

На сцену Камалия вышла в ярком желтом платье с пышной юбкой на подоле которого вышиты две красные тонкие полоски. А также продемонстрировала, как гармонично сочетаются колоритное желтое платье в стиле этно, украшенное золотистой вышивкой, с ультрамодными туфельками на каблучке.

Золотой браслет, часики и крупные серьги сделали образ изысканным и элегантным.

"Сегодня, как никогда, мы должны быть едины и, главное, не поддаваться на провокации", - призвала Камалия на фоне увеличения обстрелов на Донбассе и угрозе со стороны РФ.

Пение Камалии понравилось многим пользователям сети, правда нашлись и те, кто раскритиковал певицу. Также комплименты касались ее яркого образа: "В фонограмму не попадаете", "Прекрасно", "Голос вовсе не Камалии".

Напомним, что самая богатая певица Украины Камалия показала, как и с кем проводит ночи.

Как сообщала Politeka, скандал вокруг самой богатой певицы Украины Камалии принял новый оборот.

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