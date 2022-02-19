Відомий шоумен і виконавець Дзідзьо, який нещодавно розлучився з дружиною, показав знімок своєї мами і привітав її з Днем народження.

Як повідомляє Politeka.net, популярний український виконавець, ведучий і шоумен Дзідзьо (Михайло Хома), який нещодавно розлучився з дружиною співачкою Slavia, поділився у своєму Instagram чарівним фото головної жінки свого життя-мами. Виявилося, що Галина Янівна відзначає день Народження і син-артист вирішив привітати її через соцмережу.

Як видно Дзідзьо опублікував знімок щасливої мами, яка тримає в руках величезний букет різнокольорових тюльпанів. Судячи з геолокації знімок був знятий в Португалії, куди багато років тому Галина Янівна поїхала на заробітки.

"Матуся моя рідненька, З Днем Народження, З ювілеєм! Люблю, ціную і дякую за все. Скоро буду", - підписав знімок Дзідзьо.

Користувачі тут же почали коментувати нову публікацію Михайла, приєднуючись до привітань: "Вітаємо! Многая літа!", "І дякуємо їй за такого хорошого сина", "З іменинницею вас", "Вітаю з днем народження", "Привітання з днем народження!", "Вітаю! Всього найкращого", "Вітаємо! Міцного здоров'я мамі!", "Мої вітання".

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