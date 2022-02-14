Как сообщает Politeka.net, популярный украинский исполнитель, актер и шоумен Дзидзьо (Михаил Хома), который недавно развелся с женой-певицей, поделился в своем Instagram забавным видео, которым поздравил поклонников с Днем святого Валентина.

В ролике Михаила можно увидеть в удивительном ангельском образе – на нем белый наряд, над головой виднеется нимб, а сам он как будто среди облаков. В ролике звучит одна из самых романтичных песен артиста о любви.

В подписи к публикации Дзидзьо написал: "С Днем святого Валентина или Днем влюбленных. Пусть наши сердца будут наполнены любовью". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись поздравлять артиста в ответ, оставляя теплые слова пожеланий: "Искренне спасибо", "Очень хорошие приветствия!", "Спасибо большое, взаимно", "Ого, образ!", "С праздником всех Влюбленных. Пусть рядом будет нужный и, главное, ваш человек. Пусть каждый день будет наполнен любовью, теплом и заботой", "Как же это в кайфе любить себя", "Как красиво!", "Поздравляю", "Вас также с праздником".

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