Известный шоумен и исполнитель Дзидзьо, который недавно развелся с женой, показал снимок своей мамы и поздравил ее с Днем рождения.

Как сообщает Politeka.net, популярный украинский исполнитель, ведущий и шоумен Дзидзьо (Михаил Хома), который недавно развелся с женой певицей Slavia, поделился в своем Instagram очаровательным фото главной женщины своей жизни – мамы. Оказалось, что Галина Яновна отмечает день рождения и сын-артист решил поздравить ее через соцсеть.

Как видно Дзидзьо опубликовал снимок счастливой мамы, которая держит в руках огромный букет разноцветных тюльпанов. Судя по геолокации снимок был снят в Португалии, куда много лет назад Галина Яновна уехала на заработки.

"Мамочка моя родненькая, с Днем рождения, с юбилеем! Люблю, ценю и спасибо за все. Скоро буду", - подписал снимок Дзидзьо.

Пользователи тут же принялись комментировать новую публикацию Михаила, присоединяясь к поздравлениям: "Поздравляем! Многая лета!", "И благодарим ее за такого хорошего сына", "С именинницей вас", "Поздравляю с днем ​​рождения", "Поздравления с днем ​​рождения!", "Поздравляю! Всего самого лучшего", "Поздравляем! Крепкого здоровья маме!", "Мои поздравления".

Напомним, DZIDZIO удивил видом с украинским флагом на шее: "Что-то вы похудели...".

Как сообщала Politeka, Экс-жена DZIDZIO Slavia в ярком образе обратилась к украинцам: "Успех каждого из нас...".

Также Politeka писала, что "Ого, образ!": Дзидзьо с нимбом и ангельскими крыльями оригинально поздравил украинцев, видео.