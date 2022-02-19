Как сообщает Politeka.net, популярный украинский исполнитель, ведущий и шоумен Дзидзьо (Михаил Хома), который недавно развелся с женой певицей Slavia, поделился в своем Instagram очаровательным фото главной женщины своей жизни – мамы. Оказалось, что Галина Яновна отмечает день рождения и сын-артист решил поздравить ее через соцсеть.
Как видно Дзидзьо опубликовал снимок счастливой мамы, которая держит в руках огромный букет разноцветных тюльпанов. Судя по геолокации снимок был снят в Португалии, куда много лет назад Галина Яновна уехала на заработки.
"Мамочка моя родненькая, с Днем рождения, с юбилеем! Люблю, ценю и спасибо за все. Скоро буду", - подписал снимок Дзидзьо.
Пользователи тут же принялись комментировать новую публикацию Михаила, присоединяясь к поздравлениям: "Поздравляем! Многая лета!", "И благодарим ее за такого хорошего сына", "С именинницей вас", "Поздравляю с днем рождения", "Поздравления с днем рождения!", "Поздравляю! Всего самого лучшего", "Поздравляем! Крепкого здоровья маме!", "Мои поздравления".
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