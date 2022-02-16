Начинающая певица Slavia (Ярослава Притула), бывшая жена артиста Dzidzio (Михаил Хома), обратилась к украинцам с поздравлениями в компании радиоведущих.

Slavia занимается развитием карьеры активнее, чем будучи в браке, пишет Politeka.net. В своих интервью артистка признавалась, что муж никак не помогал ей в процессе становления.

Сейчас же восходящая звезда много занимается творчеством, записывает песни и бывает на разных радиостанциях.

В частности, Slavia побывала в гостях на Армия FM, о чем свидетельствует фото, которое она разместила в Инстаграм. На снимке артистка позировала в ярком наряде рядом с украинским флагом.

"Сегодня в Украине впервые отмечают День единения Украины.

Единство начинается с поддержки друг друга.

Успех каждого из нас – наш, общий успех.

С праздником всех нас!", - написала певица.

За час публикация собрала более 300 лайков и много комментариев.

"❤️❤️❤️❤️❤️🙌🙌🙌", "День единения, то есть день Соборности у нас уже есть , 22 января", "😍💙💛", - написали пользователи Сети.

Отметим, Дзидзьо и Slavia развелись после 20 лет совместной жизни. Артистка рассказала, что приняла для себя опыт, и работала над собой. Сейчас она может без обид рассказывать о предыдущих отношениях.

Напомним, экс-жена DZIDZIO Slavia объявила долгожданную новость, появившись с продюсером "Маски"

Также Politeka сообщала, что Slavia после развода с Дзидзьо рассказала о произошедших с ней изменениях

А еще Politeka писала, что экс-жена DZIDZIO не сдержала эмоций, наткнувшись на российский флаг