Slavia занимается развитием карьеры активнее, чем будучи в браке, пишет Politeka.net. В своих интервью артистка признавалась, что муж никак не помогал ей в процессе становления.
Сейчас же восходящая звезда много занимается творчеством, записывает песни и бывает на разных радиостанциях.
В частности, Slavia побывала в гостях на Армия FM, о чем свидетельствует фото, которое она разместила в Инстаграм. На снимке артистка позировала в ярком наряде рядом с украинским флагом.
"Сегодня в Украине впервые отмечают День единения Украины.
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Единство начинается с поддержки друг друга.
Успех каждого из нас – наш, общий успех.
С праздником всех нас!", - написала певица.
За час публикация собрала более 300 лайков и много комментариев.
"❤️❤️❤️❤️❤️🙌🙌🙌", "День единения, то есть день Соборности у нас уже есть , 22 января", "😍💙💛", - написали пользователи Сети.
Отметим, Дзидзьо и Slavia развелись после 20 лет совместной жизни. Артистка рассказала, что приняла для себя опыт, и работала над собой. Сейчас она может без обид рассказывать о предыдущих отношениях.
Напомним, экс-жена DZIDZIO Slavia объявила долгожданную новость, появившись с продюсером "Маски"
Также Politeka сообщала, что Slavia после развода с Дзидзьо рассказала о произошедших с ней изменениях
А еще Politeka писала, что экс-жена DZIDZIO не сдержала эмоций, наткнувшись на российский флаг