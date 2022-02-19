Для зйомок Оля Полякова приміряла образ в стилі кежуал, який доповнила фартухом блакитного кольору з жовтими смужками, розташованими по краю.

Як повідомляє Politeka.net, Маша Єфросиніна спільно з Олею Поляковою запустила шоу - "Дорослі дівчатка", яке знайшло величезний відгук у глядачів і отримав нагороду.

Також артистка веде проект на каналі в Youtube "Готуємо разом". У новому випуску співачка приготує на кухні щось смачненьке. Кадри з випуску кулінарного проекту з'явилися в Сторіз співачки.

Судячи з анонсу Оля Полякова приготує на цей раз качку, а запрошений кухар поговорить з нею на особисті теми. "Хто зрозумів життя, той до шлюбу не прагне", - радить раптом співачка і починає нестримно сміятися.

А після цього зізнається, що потрібно іноді вигулювати діаманти: надіти їх і вийти на прогулянку. Вже цікаво на це подивитися.

Для зйомок Оля Полякова приміряла образ в стилі кежуал, який доповнила фартухом блакитного кольору з жовтими смужками, розташованими по краю. Головною родзинкою її образу стала чудова зачіска - співачка заплела косу навколо голови і вплела в неї світлу стрічку.

Нагадаємо, що Полякова розкрила, чим її підкорив Кіркоров, виявився кращим за українських колег.

Як повідомляла Politeka, Полякова при повному параді і в звичайному житті, в мережі показали різницю.

Також Politeka писала, дочка Полякової засвітила батька, який не любить камери, і відповіла на випади про його вік.