Як повідомляє Politeka.net, Маша Єфросиніна спільно з Олею Поляковою запустила шоу - "Дорослі дівчатка", яке знайшло величезний відгук у глядачів і отримав нагороду.
Також артистка веде проект на каналі в Youtube "Готуємо разом". У новому випуску співачка приготує на кухні щось смачненьке. Кадри з випуску кулінарного проекту з'явилися в Сторіз співачки.
Судячи з анонсу Оля Полякова приготує на цей раз качку, а запрошений кухар поговорить з нею на особисті теми. "Хто зрозумів життя, той до шлюбу не прагне", - радить раптом співачка і починає нестримно сміятися.
А після цього зізнається, що потрібно іноді вигулювати діаманти: надіти їх і вийти на прогулянку. Вже цікаво на це подивитися.
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Для зйомок Оля Полякова приміряла образ в стилі кежуал, який доповнила фартухом блакитного кольору з жовтими смужками, розташованими по краю. Головною родзинкою її образу стала чудова зачіска - співачка заплела косу навколо голови і вплела в неї світлу стрічку.
Нагадаємо, що Полякова розкрила, чим її підкорив Кіркоров, виявився кращим за українських колег.
Як повідомляла Politeka, Полякова при повному параді і в звичайному житті, в мережі показали різницю.
Також Politeka писала, дочка Полякової засвітила батька, який не любить камери, і відповіла на випади про його вік.