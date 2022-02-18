Як пише Politeka.net, українська співачка Оля Полякова не тільки регулярно дає концерти, але також знімається в кіно і бере участь в різних теле-шоу. На сцені і телеекранах її звикли бачити з яскравим макіяжем і в епатажних нарядах, але в звичайному житті артистка виглядає зовсім по-іншому. На сторінці ЖВЛ в Instagram порівняли два образи співачки.
Зазначимо, кадри викликали бурхливу реакцію. Багато відзначили, що в звичайному житті Оля Полякова виглядає не гірше і навіть молодше.
"Відмінна👏 👏 👏 👏 дівчисько! 😍❤ Праворуч! До сценічної звикли! Клас", "Талановита. Красива", "як у пісні: "а я люблю тебе будь-яку...". Це ж Оля, на неї і дивитися приємно і слухати прикольно», «красива завжди», «повсякденний образ краще», "Без макіяжу взагалі інша", "Я її без макіяжу не впізнала", "Оля класна, але в повсякденному вигляді краще така ніжна, мила, жіночна і набагато молодше виглядає", "у будь-якому образі красуня", "перетворення образу з жінки-вамп в місіс - чарівність", - пишуть в коментарях.
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