Старша дочка Олі Полякової відреагувала на претензії про вік свого батька, розкривши своє ставлення до нього.

Як пише Politeka.net, 16-річна Маша Полякова показала тата в новому відео для свого Тіктока.

Як відомо, Оля Полякова заміжня за бізнесменом на ім'я Вадим. І хоча сама співачка - дуже публічна особистість, і з дитинства показує в соцмережах своїх дочок, її чоловік з'являється перед камерами вкрай рідко. Співачка також рідко ділиться інформацією про нього. Відомо тільки, що він на 15 років її старший, а в січні цього року Поляковій виповнилося 38 років.

Судячи з усього, Маша раніше чула претензії на тему віку свого батька, тому як саме цю тему дівчина підняла у відео. Вона поділилася кадрами з літака, на яких показала, як вони з татом дурять під музику, передражнюючи коментаторів.

"Коментатори: твій тато виглядає старим...Батя, який в кращій фізичній формі, ніж я. Шарить за всі тренди. І взагалі дуже класний:....", - підписала кадри Маша.

Це відео тут же привернуло увагу її підписників.

"А що з ним не так? Норм", "Так це чоловік Полякової?", "зараз би дорослому чоловікові пред'являти за вік", "зараз би дорікати людині зовнішнім виглядом батьків, Ви чого", "Так це ж тато...йому скільки має бути...? 20..?",- пишуть люди.

Нагадаємо, дочка Полякової росте справжньою бунтаркою і не збирається стримуватися.

Як повідомляла Politeka, 16-річна дочка Полякової спантеличила видом з "аборигеном" на відпочинку.

Також Politeka писала, що 16-річна дочка Полякової показала, як вирує ночами, поки мама не бачить.