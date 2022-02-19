Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка і новий тренер "Голосу країни" Оля Полякова, в інтерв'ю програмі "ЖВЛ" розповіла про свою дружбу з російським артистом Філіпом Кіркоровим.

Так, виявилося, що дружать Оля і Філіп з 2016 року. Тоді Кіркоров Наживо побачив грандіозне шоу української суперблондинки і був вражений. За словами Полякової, Він єдиний, хто привітав її з прем'єрою цього шоу, на відміну від колег з українського шоу-бізнесу.

"У 2016 році Філіп подивився моє шоу Наживо. І я не отримала жодного привітання від жодного артиста нашого шоу-бізнесу. А від Філіпа я отримала просто полотно, про те яка я талановита. Я це читала і не могла повірити. З цього і почалося", - розповіла Полякова.

Відзначимо, що Кіркоров нещодавно присвятив цілий пост у своєму Instagram, вітаючи Олю з днем народження, ще українською мовою: "Моя Королева ночі! Прекрасна Ольга @polyakovamusic! Розкішна Ольга! Неймовірна Ольга! Номер 1! Майбутня королева Євробачення! Вітаю тебе з Днем Народження. Ти найкраща! Пишаюся нашою дружбою, нескінченно тебе люблю! Бажаю тобі тільки одного, здоров'я тобі, твоїй родині, твоїм прекрасним красуням дівчаткам. Твій друг Король Сонця, Філіп".

Нагадаємо, Оля Полякова з курорту звернулася до українців: "Ми не боїмося, і ви не бійтеся".

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