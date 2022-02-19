Для съемок Оля Полякова примеряла образ в стиле кэжуал, который дополнила фартухом голубого цвета с желтыми полосочками, расположенными по краю.

Как сообщает Politeka.net, Маша Ефросинина совместно с Олей Поляковой запустила шоу – "Взрослые девочки", которое нашло огромный отклик у зрителей и получил награду.

Также артистка ведет проект на канале в Youtube " Готовим вместе". В новом выпуске певица приготовит на кухне что-то вкусненькое. Кадры из выпуска кулинарного проекта появились в Сториз певицы.

Судя по анонсу Оля Полякова приготовит на этот раз утку, а приглашенный повар поговорит с ней на личные темы. "Кто понял жизнь, тот к браку не стремится", - советует вдруг певица и начинает безудержно смеяться.

А после этого признается, что нужно иногда выгуливать бриллианты: надеть их и выйти на прогулку. Уже интересно на это посмотреть.

Для съемок Оля Полякова примеряла образ в стиле кэжуал, который дополнила фартухом голубого цвета с желтыми полосочками, расположенными по краю. Главной изюминкой ее образа стала чудесная прическа - певица заплела косу вокруг головы и вплела в нее светлую ленточку.

Напомним, что Полякова раскрыла, чем ее покорил Киркоров, оказался лучше украинских коллег.

Как сообщала Politeka, Полякова при полном параде и в обычной жизни, в Сети показали разницу.

Также Politeka писала, дочь Поляковой засветила отца, который не любит камеры, и ответила на выпады о его возрасте.