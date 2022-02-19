Як повідомляє Politeka.net, відомий український артист Павло Зібров похвалився шанувальникам у своєму Instagram, що отримав нагороду премії "Українська пісня року". У соцмережі Виконавець показав знімки з церемонії нагородження, на яких позує з українськими знаменитостями. Але найбільше знімків, на яких співак обіймається з молоденькою співачкою Анною Тринчер, з якою вони заспівали дуетом.

Як видно, на світський захід Анна прийшла в нескромній чорній міні-сукні хитромудрого фасону, яке тільки підкреслило її струнку фігуру і апетитне декольте, яке вона підправила у хірурга. Сам Зібров позує на фото в стильному чорному костюмі з цікавою футболкою і блискучою брошкою.

У підписі до фото Павло Зібров написав: "Пісня – об'єднує! Відбулася грандіозна Ювілейна музична премія "Українська Пісня року 2021" і я дуже радий отримати нагороду в номінації "Гордість української пісні" разом з @annatrincher_official за пісню "Метелики & Мертві бджоли". Це було неймовірне свято музики і гордості! Слава Україні!".

Нагадаємо, Анна Трінчер після заручин опинилася в обіймах літнього співака: "Красу нічим не зіпсуєш".

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