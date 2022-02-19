Як повідомляє Politeka.net, популярна українська гумористка, актриса розважальної програми "Дизель шоу" Яна Глущенко часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка збентежила фанатів новим сміливим фото, а в підписі до якого нагадала про прем'єру шоу "Вижити за всяку ціну".

На новій фотографії Яна відображена в цікавій локації, вона стоїть в томній позі, притулившись до жердини. Перед камерою актриса з'явилася в спокусливому образі - на ній чорний корсет на блискавці і бюстгальтер з металевим декором. Цей наряд тільки підкреслив апетитні форми красуні. Її волосся розпущене і акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж.

У підписі до фото Глущенко написала: "Я знаю про ваші плани на 25 лютого. Ви всі будете дивитися прем'єру 4 сезону "Вижити за всяку ціну"! Обов'язково включайте о 22:50 канал ICTV і наш ютуб-канал. Це буде дуже несподіваний сезон!". Шанувальники не пройшли повз і тут же почали коментувати нове фото зірки, засинаючи її компліментами: "Яночка! Чекаю з нетерпінням. Обожнюю вас дорога, талановита, розумна. Бажаю здоров'я", "Як все закрутилося", "Ми тебе любимо, ти найкраща", "Красуня".

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