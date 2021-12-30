В сети появилось яркое фото Яны Глущенко из "Дизель шоу" и рецепт Оливье, в который она добавила свой секретный ингредиент.

Как сообщает Politeka.net, на странице "Дизель шоу" опубликовали яркое фото актрисы Яны Глущенко, а в подписи к публикации представили рецепт Оливье с секретным ингредиентом.

На фотографии Яна предстала во всей красе – на ней атласное розовое платье замысловатого фасона и с узким корсетом, которое подчеркнуло стройную фигуру и аппетитное декольте. Волосы девушки распущены и красиво уложены, а на лице легкий макияж и веселая улыбка.

В подписи к фото говорится: "Если продолжать тему классического рецепта салата "Оливье", то в первоначальном варианте и речи не было о какой-либо колбасе. Поэтому заменить её можно мясом. Например, курочкой. Именно такой вариант мы предложили приготовить Яне Глущенко".

Также привели слова самой актрисы, она рассказала о секретном ингредиенте, который добавляет в свой салат – маринований лук. "У него не настолько выраженный запах, как у свежего, и мягче вкус. Я мариную лук в воде с добавлением уксуса, сахара и соли. Получается идеальная заготовка", - поделилась Яна.

Напомним, Глущенко из "Дизель шоу" в мини-шортах нарвалась на критику от Сморигина: "Отрабатывает тысячу".

Как сообщала Politeka, Актеры "Дизель шоу" Глущенко и Крутоголов удивили видом в одинаковой одежде: "Потап и Настя, или что?".

Также Politeka писала, что Булитко и Грицук из "Дизель шоу" рассказали, какую одежду приготовили для нового года: "Обожаю...".