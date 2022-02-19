Как сообщает Politeka.net, популярная украинская юмористка, актриса развлекательной программы "Дизель шоу" Яна Глущенко часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда обескуражила фанатов новым смелым фото, а в подписи к которому напомнила о премьере шоу "Выжить любой ценой".

На новой фотографии Яна запечатлена в интересной локации, она стоит в томной позе, прислонившись к шесту. Перед камерой актриса появилась в соблазнительном образе – на ней черный корсет на молнии и бюстгальтер с металлическим декором. Этот наряд только подчеркнул аппетитные формы красотки. Ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж.

В подписи к фото Глущенко написала: "Я знаю о ваших планах на 25 февраля. Вы все будете смотреть премьеру 4 сезона "Выжить любой ценой"! Обязательно включайте в 22:50 канал ICTV и наш ютуб-канал. Это будет очень неожиданный сезон!". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новое фото звезды, засыпая ее комплиментами: "Яночка! Жду с нетерпением. Обожаю Вас дорогая,талантливая,умная. Желаю здоровья", "Как всё закружилось", "Мы тебя любим, ты лучшая", "Красотка".

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