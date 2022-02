Як передає Politeka.net, Олексій Завгородній після розпаду групи" Время и Стекло", а також свого розлучення не так часто з'являється в мережі і розповідає про себе. Причому чоловік обходиться без скандалів і розглядів, він як і раніше працює з Потапом і є членом його групи.

Більш того, чоловік підтримує міцні дружні стосунки з колегою Надею Дорофєєвої, самим Потапом та Іриною Горовою (екс-дружина Потапа). Також він встиг спробувати себе в ролі ведучого тревел-шоу.

Зараз артист змінив стиль, перефарбувався в блондина і здивував зовнішністю своїх друзів.

"Нічого нового 😉 🌇" - пише він.

Горова, Потап, Надя Дорофєєва і Мішель Андраде не встояли: "Афігенний 🔥; Лешааа😍 🔥; Опа!😍No new friends lookin as cool as you are».

Фанати теж підтримали: "ми чекаємо ефір☺❤️; головне вуса в порядку!!! 😂 😍 ; Льоша з 2020 року😂❤️; колишнє волосся позитиву: дорогий щоденник...📝 ; дівачки я потонула, від краси 🔥; сьогодні Льоша був в ефірі в інсті, тільки не він, а його аккаунт😂; дуже красивий!🥰 🔥 ; це відпад всього🔥».

