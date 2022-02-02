Как сообщает Politeka.net, популярный украинский исполнитель Позитив, который после распада группы "Время и Стекло" продолжает работать в лейбле Потапа Mozgi Entertainment, рассказал, как и за что получает деньги, а также на что их тратит. О своих доходах музыкант честно признался в интервью ютуб-блогерше Лизе Дидковской.

Так, по словам Позитива, он получает за свою работу в лейбле проценты. За годы работы он успел купить квартиру вместе с уже бывшей женой, а после развода накопил и на свое жилье.

"Проценты. Это по всему. Отдельные проценты идут рекламные интеграции, отдельные проценты у нас идут по диджитал-платформам всем. И отдельные – это выступления", - рассказал о своих заработках Алексей.

На вопрос о самой большой покупке, он ответил: "Я бы сказал, что это квартира. 130 тысяч долларов. Вот такой, один раз, оп, взял. Это была такая самая большая. Машина Анина, ну и моя, это меньше. И сейчас я там взял себе маленькую халабудку, здесь, рядом со студией". Также Завгородный признался, что у него нет никакого бизнеса и дохода, который не связанный с его медийностью.

Напомним, Позитив из "Время и Стекло" рассказал, были ли измены в его браке с Андрийчук: "С ревностью всю жизнь".

Как сообщала Politeka, Экс-жена Позитива вышла на связь впервые в Новом году и огорошила новостями: "Приоритеты поменялись".

Также Politeka писала, что Разведенный Позитив в домашней обстановке показал, с кем теперь развлекается в праздники: "Лучше любого психотерапевта".