Как передает Politeka.net, Алексей Завгородний после распада группы "Время и Стекло", а также своего развода не так часто появляется в сети и расскаывает о себе. Причем мужчина обходится без скандалов и разбирательств, он по-прежнему работает с Потапом и является членом его группы.

Более того, мужчина поддерживает крепкие дружеские отношения с коллегой Надей Дорофеевой, самим Потапом и Ириной Горовой (экс-жена Потапа). Также он успел попробовать себя в роли ведущего тревел-шоу.

Сейчас артист сменил стиль, перекрасился в блондина и изумил внешностью своих друзей.

«Ничего нового 😉🌇» - пишет он.

Горовая, Потап, Надя Дорофеева и Мишель Андраде не устояли: «Афигенный 🔥; Лешааа😍🔥; Опа!😍No new friends lookin as cool as you are».

Фанаты тоже поддержали: «Мы ждём эфир 🥲❤️; Главное усы в ПОРЯДКЕ!!! 😂😍; Лёша с 2020 года😂❤️; Прежние волосы Позитива: дорогой дневник...📝; девАчки я утонула,от красоты 🔥; Сегодня Лёша был в эфире в инсте, только не он, а его аккаунт😂; Очень красивый!🥰🔥; это отпад всего 🔥».

