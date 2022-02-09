Как сообщает Politeka.net, на официальной странице 32-летнего украинского музыканта Алексея Завгороднего, который выходит на сцену под псевдонимом Позитив, появилась новая интересная фотография.
Так, певец опубликовал черно-белое фото, на котором предстал перед камерами в стильном пиджаке и с сигаретой во рту. Красивая женская рука с татуировкой поднесла к сигарете зажженную спичку.
"Осторожно, огнеопасно", - написал Позитив.
На фото бывшего коллеги отреагировала жена Владимира Дантеса, певица Надя Дорофеева, с которой Позитив 10 лет выступал в составе группы "Время и стекло".
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" 🔥 ",- поставила смайлик Дорофеева.
Поклонники догадались, что на фото Позитива рука Нади Дорофеевой благодаря татуировке и кольцу.
"опа) какие люди 😂 ", "Принимаем это за совместную фотку с Надей", "Эту руку узнаю из тысячи 🌝😅🔥❤️ ", " Надина рука. Татуха и кольцо. Скучаю за такими 😭💔", "Опа , Надя😮", "На этой фотке есть частичка Нады 😢🙏🏻", - написали в сети.
Ранее Politeka сообщала, что "Живешь на деньги Нади": муж Дорофеевой Дантес спровоцировал поток критики в свой адрес.
Напомним, что Позитив рассказал, почему не общается с отцом уже 16 лет: "Семья рано для меня закончилась...".
Также Politeka писала, что Позитив из "Время и Стекло" рассказал, были ли измены в его браке с Андрийчук: "С ревностью всю жизнь".