Як повідомляє Politeka.net, популярний український комік і шоумен Юрій Ткач, який з недавніх пір працює в студії "Квартал 95", часто радує публіку яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу актор виклав у мережі чарівне відео з маленькою донькою Лізою, яку ростить разом з дружиною Вікторія. Треба сказати, що дівчинка дуже схожа на зоряного татка.

У ролику Юрко з донькою Лізою на руках відображені в цікавій локації. Вони міцно обіймаються, чому в обох злегка вирячені очі. Виглядає це дуже мило і забавно. У момент обіймів Ткач ще й підіграє дочки, прикидаючись, що вона його душить. "Тихо, тихо, тихо... це щось", - промовляє комік у відео.

"Великі очі? Ось їх причина", - підписав публікацію Ткач. А шанувальники тут же почали коментувати ролик: "Боже, які красиві", "Ви дуже красиві з донькою", "Татова кізочка", "Татова дочка. Красуня", "Однакові ви з обличчя", "Красунчики", "Татова доця", "Як же схожі", "На маму дуже схожа".

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