Как сообщает Politeka.net, популярный украинский комик и шоумен Юрий Ткач, который с недавних пор работает в студии "Квартал 95", часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз актер выложил в сети очаровательное видео с маленькой дочкой Лизой, которую растит вместе с женой Викторией. Надо сказать, что девочка очень похожа на звездного папочку.

В ролике Юрий с дочкой Лизой на руках запечатлены в интересной локации. Они крепко обнимаются, отчего у обоих слегка выпученные глаза. Выглядит это весьма мило и забавно. В момент объятий Ткач еще и подыгрывает дочки, притворяясь, что она его душит. "Тихо, тихо, тихо… Это что-то", - приговаривает комик в видео.

"Большие глаза? Вот их причина", - подписал публикацию Ткач. А поклонники тут же принялись комментировать ролик: "Боже, какие красивые", "Вы очень красивые с дочкой", "Папина козочка", "Папина дочка. Красотка", "Одинаковы вы с лица", "Красавчики", "Папина доця", "Как же похожи", "На маму очень похожа".

Напомним, Дочка Ткача из "Квартал 95" озадачила недетскими пародиями: "Переплюнула папу".

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