Как пишет Politeka.net, Виктория и Юрий Ткач более 10 лет вместе и у пары есть дочь Лиза. В прошлом году малышка отправилась учится в одно из частных учебных учреждений. А недавно Виктория призналась, что до рождения малышки занималась профессионально танцами и поделилась воспоминаниями о своем хобби.
А уже сейчас жена Ткача решила показать, как вернулась на паркет, поделившись свежими сторис в Инстаграм.
На кадрах Виктория была в танцевальном зале и улыбалась, позируя перед камерой.
Волочкова громко разругалась со своим ухажером, которого разыскивают в Украине: "Не прощу"
Солистка KAZKA Зарицкая внезапно покинула Украину: "Очень экстренное решение"
Беда всколыхнула мир кино: звезда сериала "Доктор Хаус" ушел из жизни после операции
Вирус добрался до семьи победителя "Голосу країни", в каком состоянии ребенок: "Надеюсь, Бог ей поможет"
Жизнь беременной девушки трагически оборвалась под Киевом, подробности и фото: "Сидела рядом с мужем"
"Ну что, дружочек. Сказала - сделала. Если что, я в танцевальном зале. Спустя 10 лет.
На втором сторис жена Ткача показала групповую тренировку.
"Если ваши тренировки проходят как-то по другому, тогда вы ходите не туда и не с теми", - написала Виктория.
Напомним, жена Ткача из "Квартал 95" рассмешила украинцев, показав дочку в балаклаве
Также Politeka сообщала, что жена звезды "Квартал 95" Ткача показала, как выглядела и кем была раньше
А еще Politeka писала, что жена Ткача из "Квартал 95" вспомнила свое танцевальное прошлое и поразила внешностью