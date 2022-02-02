Жена Юрия Ткача из "Квартал 95" Виктория решила вернуться к танцам после 10-летнего перерыва и показала, как занимается в танцевальном зале.

Как пишет Politeka.net, Виктория и Юрий Ткач более 10 лет вместе и у пары есть дочь Лиза. В прошлом году малышка отправилась учится в одно из частных учебных учреждений. А недавно Виктория призналась, что до рождения малышки занималась профессионально танцами и поделилась воспоминаниями о своем хобби.

А уже сейчас жена Ткача решила показать, как вернулась на паркет, поделившись свежими сторис в Инстаграм.

На кадрах Виктория была в танцевальном зале и улыбалась, позируя перед камерой.

"Ну что, дружочек. Сказала - сделала. Если что, я в танцевальном зале. Спустя 10 лет.

На втором сторис жена Ткача показала групповую тренировку.

"Если ваши тренировки проходят как-то по другому, тогда вы ходите не туда и не с теми", - написала Виктория.

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