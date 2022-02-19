Як пише Politeka.net, шоумен опублікував новий пост у своєму Instagram. Судячи з усього, він приїхав з Києва до Херсона, де вирішив прогулятися нічним містом.
Як розповів Притула, настрої в місті спокійні, незважаючи на напружену ситуацію навколо України. Під час прогулянки ведучий сфотографувався на тлі місцевої адміністративної будівлі, підсвіченої в кольорах національного прапора. При цьому примітно, що на деревах поруч можна було помітити новорічне підсвічування.
Притула щасливо посміхався, позуючи для Селфі.
"Вечірній Херсон віє спокоєм! Привіт!",- підписав знімок ведучий.
Українці тут же відреагували на його пост безліччю коментарів. Деякі помітили, що гілки дерев за спиною шоумена виглядають, як ріжки.
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"Вітаємо в Херсоні", "обожнюю Херсон", "Ось ріжки на голові", "Ласкаво просимо", "крутий і спокійний Херсон, слава Богу", "Вау Новий Рік", "гарного вечора", "мої привітання! Це добрий знак!", "Херсон круглий рік Новорічний?", "Гарний аксесуар на голові", - пишуть люди.
Нагадаємо, Сергій Притула розкрив свого фаворита на Нацвідборі на "Євробачення-2022".
Як повідомляла Politeka, Леся Нікітюк хвацько підколола Притулу, що посивіла, шоумен не змовчав.
Також Politeka писала, що Притула відмовився вести Нацвідбір на "Євробачення-2022", з'ясувалася причина.