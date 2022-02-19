Как пишет Politeka.net, шоумен опубликовал новый пост в своем Инстаграм. Судя по всему, он приехал из Киева в Херсон, где решил прогуляться по ночному городу.
Как рассказал Притула, настроения в городе спокойные, несмотря на напряженную ситуацию вокруг Украины. Во время прогулки ведущий сфотографировался на фоне местного административного здания, подсвеченного в цветах национального флага. При этом примечательно, что на деревьях рядом можно было заметить новогоднюю подсветку.
Притула счастливо улыбался, позируя для селфи.
«Вечерний Херсон веет спокойствием! Привет!», - подписал снимок ведущий.
Украинцы тут же отреагировали на его пост множеством комментариев. Некоторые заметили, что ветви деревьев за спиной шоумена выглядят, как рожки.
Галкин "спалил" Пугачеву с дочерью за интересным занятием: "Никому не рассказывай"
Потап появился с маленькой "копией" Каменских, новый состав не за горами: веселые кадры
Эктор Хименес-Браво впервые показал себя публике после операции: "Соскучились?"
"Как же больно": остановилось сердце народной артистки Украины, которая отдала сцене 60 лет
Дочь обнаружила тело матери, которую искали в Киеве с 2016-го года: "В ящике, залитом бетоном..."
«Приветствуем в Херсоне», «Обожаю Херсон», «Вот рожки на голове», «Добро пожаловать», «Крутой и спокойный Херсон, слава Богу», «Вау Новый год», «Хорошего вечера», «Мои поздравления! Это добрый знак!», «Херсон круглый год новогодний?», «Красивый аксессуар на голове», - пишут люди.
Напомним, Сергей Притула раскрыл своего фаворита на Нацотборе на "Евровидение-2022".
Как сообщала Politeka, Леся Никитюк лихо подколола поседевшего Притулу, шоумен не смолчал.
Также Politeka писала, что Притула отказался вести Нацотбор на "Евровидение-2022", выяснилась причина.