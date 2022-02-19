Известный украинский ведущий Сергей Притула отправился в Херсон и поделился патриотичным фото из этого города.

Как пишет Politeka.net, шоумен опубликовал новый пост в своем Инстаграм. Судя по всему, он приехал из Киева в Херсон, где решил прогуляться по ночному городу.

Как рассказал Притула, настроения в городе спокойные, несмотря на напряженную ситуацию вокруг Украины. Во время прогулки ведущий сфотографировался на фоне местного административного здания, подсвеченного в цветах национального флага. При этом примечательно, что на деревьях рядом можно было заметить новогоднюю подсветку.

Притула счастливо улыбался, позируя для селфи.

«Вечерний Херсон веет спокойствием! Привет!», - подписал снимок ведущий.

Украинцы тут же отреагировали на его пост множеством комментариев. Некоторые заметили, что ветви деревьев за спиной шоумена выглядят, как рожки.

«Приветствуем в Херсоне», «Обожаю Херсон», «Вот рожки на голове», «Добро пожаловать», «Крутой и спокойный Херсон, слава Богу», «Вау Новый год», «Хорошего вечера», «Мои поздравления! Это добрый знак!», «Херсон круглый год новогодний?», «Красивый аксессуар на голове», - пишут люди.

Напомним, Сергей Притула раскрыл своего фаворита на Нацотборе на "Евровидение-2022".

Как сообщала Politeka, Леся Никитюк лихо подколола поседевшего Притулу, шоумен не смолчал.

Также Politeka писала, что Притула отказался вести Нацотбор на "Евровидение-2022", выяснилась причина.