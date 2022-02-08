Как сообщает Politeka.net, в своем Instagram 40-летний украинский шоумен, телеведущий и общественный деятель Сергей Притула поделился новой фотографией. Телеведущий опубликовал селфи на фоне самолета "Мотор-Сич". Сергей Притула был в пальто без головного убора, а также небрит, поэтому была сильно заметна его седина на бороде и волосах.
"Седина с возрастом самолета не связана!
Исключительно с моим;)))!",- пошутил Притула.
Новую фотографию телеведущего решила прокомментировать его коллега по шоу "Кто сверху?" Леся Никитюк.
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"Блин надо тебя научить фоткаться 🙌 ", - подколола Притулу Леся.
Шоумен не стал молчать и иронично ответил телеведущей.
"Давай! А я тебя научу седеть;)))!",- написал Сергей.
Поклонники также прокомментировали селфи Притулы: "Браво, Сергей 👏 не красотой единой измеряется все в этом мире", "Лучший из лучших", "Хорош всякий и везде 😁 ", "Седина признак мудрости...".
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Напомним, что Ольга Сумская снялась в шоу с Дзидзьо, где будут Притула и Кароль: "и вот наша пара...".
Также Politeka писала, что Притула после "Україна має талант" и Приходько появятся в грандиозном шоу с DZIDZIO: подробности.