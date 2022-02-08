Известная украинская телеведущая Леся Никитюк решила подколоть своего друга шоумена Сергея Притулу, который поделился с поклонниками новой фотографией.

Как сообщает Politeka.net, в своем Instagram 40-летний украинский шоумен, телеведущий и общественный деятель Сергей Притула поделился новой фотографией. Телеведущий опубликовал селфи на фоне самолета "Мотор-Сич". Сергей Притула был в пальто без головного убора, а также небрит, поэтому была сильно заметна его седина на бороде и волосах.

"Седина с возрастом самолета не связана!

Исключительно с моим;)))!",- пошутил Притула.

Новую фотографию телеведущего решила прокомментировать его коллега по шоу "Кто сверху?" Леся Никитюк.

"Блин надо тебя научить фоткаться 🙌 ", - подколола Притулу Леся.

Шоумен не стал молчать и иронично ответил телеведущей.

"Давай! А я тебя научу седеть;)))!",- написал Сергей.

Поклонники также прокомментировали селфи Притулы: "Браво, Сергей 👏 не красотой единой измеряется все в этом мире", "Лучший из лучших", "Хорош всякий и везде 😁 ", "Седина признак мудрости...".

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