Как передает Politeka.net, Сергей Притула является известным украинским телеведущим и шоуменом. Как известно, украинцы ждали, что он снова будет вести Нацотбор на Евровидение. Однако, оказалось что эфир будет вести Маша Ефросинина и Тимур Мирошниченко. Стоит отметить, что ранее Притула был несменным ведущим с 2017-го года.

Как известно, Притула будет участвовать в новом шоу - "Игры талантов". На съемках он решил рассказать, по какой именно причине он не будет светиться на Нацотборе.

"Сейчас такие непростые времена, когда внутри страны и вокруг нее очень много угроз. И поскольку я много лет занимаюсь волонтерством, сейчас это такая пиковая точка затрат времени и денег на эти процессы, что я, откровенно говоря, не совсем имею возможность отвлекаться на какие-то сопутствующие проекты", — рассказал Сергей Притула.

Не смотря на это, Притула сказал, что поддерживает новых ведущих и будет смотреть Национальный отбор.

Также, ведущий отметил, что ранее его работа на Нацотборе также была связана с тем, что он готовился командой с того же холдинга. А после того, как договор или разорвали, или он закончился, то он не смог пойти работать ведущим там.

"В конце концов, я работаю в холдинге SLM, с командой которого имел честь отработать ведущим несколько сезонов нацотборов", — рассказал ведущий на своей странице в Инстаграм.

Поклонники ведущего оставили множество комментариев, где поддерживают его выбор: "О нет... Из-за вас и начала смотреть эти отборы. Ну, что же такое? Надеюсь, замена будет достойной, потому что без вас эти отборы просто не представляю... Кто будет правильные вопросы задавать?... Однако желаю удачи на том тернистом пути, которому вы идете", "Безусловно, именно Вас было приятно видеть ведущим, а также слышать Ваши меткие шутливые комментарии", "Очень жаль! Вы очень классный ведущий! Желаю Вам терпения и вдохновения по этому нелегкому политическому делу!".

Напомним, ранее в сети обсуждалось, что ведущими могут стать Сергей Притула, Злата Огневич, Маша Ефросинина и Тимур Мирошниченко. В социальных сетях украинцы высказывали своё мнение, где высказали, что хотят видеть только Мирошниченко.

Злату Огневич они не видели талантливым оратором, а многие высказались о том, что надеются, что ведущим станет кто угодно, только не Притула.

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