Как передает Politeka.net, известный ведущий Сергей Притула заявил о том, что не будет больше вести Национальный отбор на "Евровидение-2022".
Однако, не смотря на это, он опубликовал фото с музыкантами за которых будет голосовать на Нацотборе. Это оказалась группа "Kalush".
"@kalush.official будьте мне завтра здоровы и в хорошем настроении! Порвите!!!", — обратился к группе "Kalush" Сергей Притула.
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Поклонники оставили множество комментариев под публикацией ведущего: "Теперь мы знаем, как выглядит ковер", "Какие же они крутые, песня Стефания постоянно кружится в голове, Калуш просто топ", "Крутые", "Парни, вы лучшие", "Ты лучший", "Пусть наш хип-хоп прозвучит в Европе! Вперед, - менять этот стариотипный конкурс!", "Думал у вас лучший вкус и важный успех Украины на Евровидении".
Напомним, что не смотря на свой отказ быть причастным к Нацотбору на "Евровидение-2022", он будет наблюдать за происходящим и поддерживать участников.
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