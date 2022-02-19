Як пише Politeka.net, 24-річна Іванна любить ділитися в своєму Instagram подробицями їх з Роман сімейного життя. В кінці грудня минулого року молода пара стала батьками: у них народилася дочка, яку вирішили назвати Елізабет. З тих пір турбот у Сасанчиных помітно додалося.
Однак Іванна встигає стежити не тільки за новонародженою донькою, а й за своєю вагою після пологів. У нових сторіз дружина Сасанчина показала, як встає на ваги. Зараз вона важить 54 кілограми.
"Ще -2 кг і буде як до вагітності", - підписала кадри Іванна.
Пізніше дівчина показала, як вони з Роман і Елізабет вирушили на прогулянку. В цей час пара встигла поспілкуватися з передплатниками, які поцікавилися, чи планують вони ще дітей.
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"Рома каже, що ні. Спочатку хотів, а коли мала перестала давати спати, вже перехотів різко", - передала слова чоловіка Іванна
Дівчина також поділилася кумедним сімейним фото, на якому засвітила своє друге підборіддя, скорчивши милу пику.
"Сімейне фото мого другого підборіддя", - підписала кадр Сасанчина.
Нагадаємо, Роман Сасанчин відповів на претензії своєї дружини після народження дитини.
Як повідомляла Politeka, дружина Сасанчина, який продає квартиру в Києві, розкрила правду про сімейний бюджет.
Також Politeka писала, що дружина переможця "Голосу країни" Сасанчина зробила уколи краси і показала результат.