Дружина 19-річного переможця «Голосу країни» Романа Сасанчина розповіла про те, як просувається її позбавлення від зайвої ваги після пологів.

Як пише Politeka.net, 24-річна Іванна любить ділитися в своєму Instagram подробицями їх з Роман сімейного життя. В кінці грудня минулого року молода пара стала батьками: у них народилася дочка, яку вирішили назвати Елізабет. З тих пір турбот у Сасанчиных помітно додалося.

Однак Іванна встигає стежити не тільки за новонародженою донькою, а й за своєю вагою після пологів. У нових сторіз дружина Сасанчина показала, як встає на ваги. Зараз вона важить 54 кілограми.

"Ще -2 кг і буде як до вагітності", - підписала кадри Іванна.

Пізніше дівчина показала, як вони з Роман і Елізабет вирушили на прогулянку. В цей час пара встигла поспілкуватися з передплатниками, які поцікавилися, чи планують вони ще дітей.

"Рома каже, що ні. Спочатку хотів, а коли мала перестала давати спати, вже перехотів різко", - передала слова чоловіка Іванна

Дівчина також поділилася кумедним сімейним фото, на якому засвітила своє друге підборіддя, скорчивши милу пику.

"Сімейне фото мого другого підборіддя", - підписала кадр Сасанчина.

Нагадаємо, Роман Сасанчин відповів на претензії своєї дружини після народження дитини.

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