Как сообщает Politeka.net, 19-летний победитель "Голоса страны" и молодой отец Роман Сасанчин, который недавно стал отцом, в интервью ЖВЛ рассказал, как справляется с этой ролью.

"Сложно очень дается, потому что к этому надо привыкнуть, набраться какого-то опыта. Но скажу я вам, что моей жене уже немножечко легче. Мы находим какой-то такой общий подход, когда она чему-то у меня учится, я чему-то у нее учусь. И, дай Бог, чтобы все получилось, как нужно», - отметил певец.

Также Роман Сасанчин ответил на замечание жены по поводу того, что он не помогает ей с ребенком достаточно.

"Бывает такое, что я могу где-то поехать, где-то задержаться, где-то могут планы поменяться. Она перед тем, как мне что-то говорить, не всегда, знаете, подумает. Но потом она мне говорит: «Извини, я не так возможно поняла с первого раза. С моей стороны, поверьте, далеко не цветочки к ней бывают. Самое важное, что в конечном итоге мы обнимаемся, любим, смотрим на этот прекрасный подарок судьбы, который нам подарила жизнь", - пояснил Роман Сасанчин.

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