Как передает Politeka.net, Жена победителя "Голосу країни" Романа Сасанчина - Иванна стала известным блогером на просторах сети Инстаграм. Как известно, после родов, которые прошли 30 декабря, она активно занялась внешним перевоплощением.

На своей странице в Инстаграм Сасанчина показала, как изменилась после инъекций красоты. Она рассказала, что её мечтой было исправить асимметрию губ, поэтому она решилась пойти их исправить. Однако, на фото они выглядят опухшими, что вскоре пройдет само собой.

"Оно сейчас опухло, поэтому выглядит не очень красиво. Но они будут в разы меньше. Но не будет теперь той асимметрии, которая меня очень бесила", — призналась Иванна Сасанчина.

"Уже получила много хейта относительно моих губ, но пускай. Это была такая моя мечта, я её осуществила. Теперь буду осуществлять другие. А губы такими не останутся, они станут меньше", — рассказала Иванна Сасанчина.

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