Как сообщает Politeka.net, в сторис в своем Instagram 24-летняя жена 19-летнего Романа Сасанчина Иванка, который победил на шоу "Голос країни"-10 и "Голос. Діти", часто рассказывает поклонникам о жизни их семьи.

Как известно, недавно Иванка решилась на изменения во внешности: она нарастила волосы, увеличила губы и сделала татуировку на руке. Многие подумали, что это все жена Сасанчина сделала за его средства, которые он получил от продажи выигранной на шоу "Голос країни" квартиры. Девушка решила внести ясность в ситуацию.

"Он ее, во-первых, еще не продал. Во-вторых, волосы мне обошлось бесплатно, тем более они ненатуральные, за губы я также заплатила только половину, за материал. Более того, они не очень дорогие. Мастер взял 2300, тогда как другие салоны берут 5000 и более. Поэтому не транжирю я его деньги. Я также зарабатываю и имею свой заработок. Не надо делать из меня су**", - эмоционально высказалась Иванка.

Ранее Politeka сообщала, что жена Сасанчина, который продает выигранную на "Голосі країни" квартиру, высказалась о жизни с родителями: "Порадуются и уедут".

Напомним, что счастливая жена звезды "Голосу країни" Сасанчина отправилась на встречу мечты: "Доезжаем до...".

Также Politeka писала, что жена победителя "Голосу країни" Сасанчина сделала уколы красоты и показала результат: "Уже получила много хейта".