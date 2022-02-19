Жена 19-летнего победителя «Голосу країни» Романа Сасанчина рассказала о том, как продвигается ее избавления от лишнего веса после родов.

Как пишет Politeka.net, 24-летняя Иванна любит делиться в своем Инстаграм подробностями их с Романом семейной жизни. В конце декабря прошлого года молодая пара стала родителями: у них родилась дочка, которую решили назвать Элизабет. С тех пор забот у Сасанчиных заметно прибавилось.

Однако Иванна успевает следить не только за новорожденной дочкой, но и за своим весом после родов. В новых Сториз жена Сасанчина показала, как встает на весы. Сейчас она весит 54 килограмма.

«Еще -2 кг и будет как до беременности», - подписала кадры Иванна.

Позже девушка показала, как они с Романом и Элизабет отправились на прогулку. В это время пара успела пообщаться с подписчиками, которые поинтересовались, планируют ли они еще детей.

«Рома говорит, что нет. Сначала хотел, а когда малая перестала давать спать, уже перехотел резко», - передала слова мужа Иванна

Девушка также поделилась забавным семейным фото, на котором засветила свой второй подбородок, скорчив милую рожицу.

«Семейное фото моего второго подбородка», - подписала кадр Сасанчина.

Напомним, Роман Сасанчин ответил на претензии своей жены после рождения ребенка.

Как сообщала Politeka, жена Сасанчина, который продает квартиру в Киеве, раскрыла правду о семейном бюджете.

Также Politeka писала, что жена победителя "Голосу країни" Сасанчина сделала уколы красоты и показала результат.