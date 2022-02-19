Прийомна дочка Потапа Наташа Горова показала результати розбору свого гардеробу зі стилістом, поділившись фото в різних образах.

Як пише Politeka.net, дочка продюсера Ірини Горової поділилася розповіддю про своє перетворення в сторіз. Як з'ясувалося, дівчина звернулася до стиліста, щоб та розібрала її образ і допомогла з підбором одягу. Стиліст опублікувала кадри розбору в своєму Instagram, а Наташа перепостила їх собі.

"Розбирали гардероб, складали образи і список потрібних покупок. Скоро йдемо на шопінг. Сьогодні розбір зайняв 5 годин. Час залежить від кількості речей", - написала стиліст, яка працювала з Горовий.

Пізніше вона поділилася серією фото, на яких показала, які образи створила для Наташі. На знімках дівчина позувала в різних комбінаціях стильного одягу. Вона приміряла різні пальто, Жилети, Штани і високі чоботи.

Серед нарядів виявився і більш жіночний образ з довгою спідницею і елегантним піджаком.

"Ох. Це лише частина. Спасибі", - підписала знімки сама Наташа.

Судячи з кадрів, на яких дівчина танцювала під час розбору свого гардеробу, вона залишилася задоволена стилістом.

Відзначимо, що Потап удочерив Наташу, коли одружився на її матері. Навіть після розлучення з Горовою виконавець зберіг теплі стосунки з нею і її дочкою від першого шлюбу.

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