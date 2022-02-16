Как передает Politeka.net, продюсер Ирина Горовая, которая была замужем за Алексеем Потапенко (Потапом) активно ведет свою страницу в Инстаграм, и радует поклонников подробностями своей жизни.
В новых сторис она показала фото, сделанное в тренажерном зале. Ирина Горовая запечатлена со своей дочерью Натальей, которую родила от первого мужа - Юрия Горового.
Наташа стоит позади мамы, на ней серая футболка и штаны камуфляжной расцветки. Девушка показывает язык на камеру.
Ирина Горовая застыла в непростой позе, демострируя свою растяжку и силу мышц. Также в кадр попали, по всей видимости, тренера.
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Отметим, Ирина Горовая как-то в интервью рассказывала, что с дочкой они словно подружки. Ирина не старается быть мамой, а хочет стать дочери подругой, которой та может доверять и обращаться за советом.
Видно, что Ирина и Наталья очень близки, даже на тренировки ходят вместе. Наташа также работает вместе с мамой и Потапом в их продюсерском центре Mozgi Entertainment.
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