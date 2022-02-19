Приемная дочь Потапа Наташа Горовая показала результаты разбора своего гардероба со стилистом, поделившись фото в разных образах.

Как пишет Politeka.net, дочь продюсера Ирины Горовой поделилась рассказом о своем преображении в Сториз. Как выяснилось, девушка обратилась к стилисту, чтобы та разобрала ее образ и помогла с подбором одежды. Стилист опубликовала кадры разбора в своем Инстаграм, а Наташа перепостила их себе.

«Разбирали гардероб, составляли образы и список нужных покупок. Скоро идем на шопинг. Сегодня разбор занял 5 часов. Время зависит от количества вещей», - написала стилист, которая работала с Горовой.

Позже она поделилась серией фото, на которых показала, какие образы создала для Наташи. На снимках девушка позировала в различных комбинациях стильной одежды. Она примерила разные пальто, жилеты, брюки и высокие сапоги.

Среди нарядов оказался и более женственный образ с длинной юбкой и элегантным пиджаком.

«Ох. Это только часть. Спасибо», - подписала снимки сама Наташа.

Судя по кадрам, на которых девушка танцевала во время разбора своего гардероба, она осталась довольна стилистом.

Отметим, что Потап удочерил Наташу, когда женился на ее матери. Даже после развода с Горовой исполнитель сохранил теплые отношения с ней и ее дочерью от первого брака.

Напомним, экс-жена Потапа в странной позе похвасталась точеной фигуркой рядом с дочкой на тренировке.

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