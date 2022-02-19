Як пише Politeka.net, зараз артист готується до випуску нового альбому «КОСМОТАТО». У своєму новому пості Бабкін вирішив розповісти історію створення однієї з пісень, яка увійде до альбому.
За словами музиканта, перед одним з концертів він просто перебирав акорди на гітарі і наспівував слова, коли раптом помітив, що вийшла цікава мелодія. Тоді до артиста підключилися інші музиканти, і вони записали вийшла імпровізацію на диктофон.
А вже вдома під час прослуховування запису Бабкін придумав перший рядок пісні. Так з'явилася на світ композиція»Твоє небо".
Музикант розповів, що хотів передати в пісні ідею того, що кожен щасливий спогад в житті людини пов'язано з його коханим або коханою.
"Є безцінні моменти, Ваші спільні, ти ними дуже дорожиш. Я вкотре повторюю, що не буває випадковостей у нашому житті!...Люди зустрічаються, обмінюються енергією. Ми не усвідомлюємо часом, чому саме так відбувається", - написав Бабкін.
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Він додав, що вірить в те, що в житті важливо ловити моменти, які наповнюють чимось новим і допомагають рухатися далі.
"Будьте жадібними мисливцями радісних моментів!", - підсумував виконавець.
Він додав, що нову пісню його шанувальники зможуть почути вже 25 лютого.
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