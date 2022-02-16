Как пишет Politeka.net, украинская актриса и танцовщица Снежана Бабкина, которая уже почти 13 лет в браке с артистом Сергеем Бабкиным активно ведет свою страницу в Инстаграм. В новом посте она поделилась фото, на котором запечатлена вместе с мужем.

Похоже, что Снежана и Сергей Бабкины позировали в гримерке. Музыкантт нежно приобнял супругу.

«Любовь с чистого листа», - подписала она снимок.

Напомним, Снежана и Сергей тайно обвенчались в 2008 году, а еще через год официально зарегистрировали брак. Уже в сентябре 2010 у них родилась общая дочь Василиса.

А в 2019 году у них родился сын, которого они назвали Елисеем.

Серьезным потрясением для брака стали многочисленные измены Сергея Бабкина, в которых он сам публично признался в 2021 году. Снежана даже собиралась уйти от мужа, однако он убедил ее остаться. Сейчас супруги уверяют, что их отношения стали только крепче.

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