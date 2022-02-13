Как передает Politeka.net, популярный артист Сергей Бабкин уже около 12 лет в браке со своей женой Снежаной. Также, она является его менеджером, за что даже была номинирована. На своей странице в Инстаграм Бабкина опубликовала новое фото, где предстала в эффектном образе. На ней короткий черный боди и леопардовые колготки. А сама Снежана Бабкина в таком наряде лежит в ванной.

"КМС по ЛСС❤️

Итак! КМС-это кандидат в мастера спорта. Гордое звание, которое достигают трудом и ЕЖЕДНЕВНОЙ работой! Не зря говорят, что успех это 10% таланта и 90% трудолюбия.

КМС = упорство, дисциплина, вера в успех!

И я могу восхититься такими ученицами.

Они вместе со мной двигаются к успеху уже 2 года! Некоторые 350 дней без перерыва медитируют! Это 8400 часов прогресса! Девочки, которые день за днём оттачивают мастерство своей собственной жизни!

Знаете, как я восторгаюсь, когда вижу одних и тех же людей в марафонах, в практиках, в наших общих чатах! Считаю это огромным достижением и горжусь вами! Мы на правильном пути! Мы не одиноки в своём путешествии!

В каждый марафон или МП к нам приходят новые люди. Нас становится больше. Все больше поддерживающего общения, тепла и внимания! И всегда есть те, кто идёт впереди! Настоящие Мастера. Ну или, как минимум, КМС по Любить Себя Sнежно!



Каждый берет себе столько, сколько может унести. А при желании, любой человек при определенном усилии может стать Настоящим Мастером Своей Жизни", — рассказала Снежана Бабкина.

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